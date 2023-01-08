Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо контролювати свої емоції

Нинішній місячний день – як і будь-який інший – має два боки – лицьовий і зворотній. І якщо перший робить його максимально приємним для людини, оскільки несе в собі відчуття радості й щастя, то другий може становити небезпеку. Бурхливі та яскраві енергії дня можуть зіграти з людиною, яка виявиться не в змозі втримати під контролем свої емоції, злий жарт.

Сьогодні, 8 січня, контролювати свої емоції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них максимальна стриманість є особливо важливою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, вміють довго себе стримувати, та коли їхньому терпінню настає край, вони втрачають контроль. Велика ймовірність того, що сьогодні з ними станеться саме така історія. Яких грубощів вони через це наговорять людям, які з тієї чи іншої причини неприємні їм, навіть вони самі не знають. Вже ввечері вони пошкодують про те, що не змогли опанувати свої емоції, та змінити уже нічого не вдасться.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – зразок стриманості: цим Сніговим королевам зодіаку можна служити в розвідці – що б не трапилося, вони і бровою не поведуть. Та саме до тієї миті, поки не вип'ють чарку-другу: алкоголь "підрізає" представникам знака всі гальма. Зазвичай у таких випадках у них починається "телефонна хвороба": вони телефонують своїм колишнім і зізнаються їм у своїх почуттях, про що вже завтра шкодуватимуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці взагалі схильні до гіпертрофованої відвертості – вони готові розповісти всі свої тайнощі навіть першому зустрічному, не кажучи вже про людей, які, як вони вважають, гідні довіри. Але сьогодні ці душі навстіж можуть перевершити самих себе – вони ризикують розкрити іншим навіть ті таємниці, в яких не зізнаються і самим собі: до добра їх це не доведе.

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