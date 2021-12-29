Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо обмірковувати кожен свій крок

День, коли Всесвіт відпустить енергії, необхідної для фізичної праці та розумової роботи над собою, з лишком, проте розпоряджатися нею необхідно з розумом, не розпорошуючи її на вирішення другорядних питань, які можуть зачекати до початку наступного року. Щоб досягти цього ефекту, необхідно прораховувати кожну свою дію – так вдасться відокремити справді важливі справи від неважливих.

Сьогодні, 29 грудня, обмірковувати кожен свій крок рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така передбачливість виявиться необхідною.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – знак імпульсивний і необачний, тому його представники, як правило, хапаються за будь-яку роботу, яка привабить їх на емоційному рівні, не замислюючись про те, як вони її виконуватимуть фізично. Найчастіше, зіткнувшись з першими труднощами на цьому шляху, вони втрачають інтерес до нового проєкту та кидають його, вибираючи той, який виконати набагато легше. Сьогодні варто уникати такого розвитку подій, аналізуючи можливі справи та обираючи ті, що справді до снаги.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які, на відміну від інших представників зодіакального кола, розпочинають підготовку до свят як мінімум за десять днів, зрештою заплутуються в тому, що потрібно зробити якнайшвидше, а що може й зачекати. Тому напередодні Нового року – особливо сьогодні – їм бажано скласти план роботи та чітко дотримуватися його, обмірковуючи кожен зазначений у ньому пункт – інакше вони ризикують виявитися у цейтноті та зіпсувати собі свято.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, пробачте за каламбур, спочатку "стріляють", а потім дивляться, що саме вони вибрали своєю ціллю. Сьогодні представники знака особливо сильно ризикують взятися за роботу, яка не є терміновою, і знехтувати тим, що справді важливо. Тому, перш ніж ставити мету для реалізації, добре було б подумати, чи так вона для вас важлива, хоча Стрільцям – і вони знають за собою цей гріх – набагато легше працювати руками, а не головою.

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