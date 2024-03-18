Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо остерігатися нових знайомств

Не найлегший день місячного календаря, коли під ударом перебуває психіка людини: у такий час часто трапляються істерики, панічні атаки, страхи та манії. Спілкування тим часом бажано звести до мінімуму, оскільки може стати причиною – і приводом – для серйозних неприємностей.

Сьогодні, 18 березня, обережність у спілкуванні з оточенням необхідно виявляти представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо остерігатися нових знайомств.

Телець

Тельці не люблять змін у будь-якій сфері, але в особистому житті – особливо. Вони воліють не змінювати старого партнера на нового, оскільки це, спричиняє такі пертурбації як переїзд і перехід на новий спосіб життя — так що застереження щодо нових знайомих сприймуть із задоволенням.

Лев

Леви – один із найбільш товариських знаків зодіаку, тому його представники люблять оточувати себе великою кількістю публіки – друзів, знайомих, шанувальників. Але сьогодні поруч із ними може з'явитися людина, яка задумала щодо них щось недобре, так що спілкуватися з нею небажано.

Скорпіон

Скорпіони, як відомо, гострі на язик – від їхнього своєрідного гумору часто страждають їхні друзі та знайомі, але сьогодні велика ймовірність того, що вони зустрінуть людину, яка значно перевершить їх у мистецтві шпигання словами та тонких натяків. Навряд чи представникам знака сподобається почуватися переможеними.

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