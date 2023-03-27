Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо пам'ятати про закон бумеранга

Тихий та спокійний день, протягом якого не відбудеться жодних – ні позитивних, ні негативних – подій. Проте розслаблятися в цей час не можна: варто пам'ятати про те, що будь-який злий вчинок позначиться на кармі, так що дії мають бути виняткової доброї та позитивної якості. Особливо небажано ображати оточення – бумеранг прилетить миттєво.

Сьогодні, 27 березня, про закон бумеранга важливо пам'ятати всім знакам зодіаку, але до трьох із них він прилетить практично миттєво.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які вміють довго накопичувати роздратування всередині, щоб згодом виплеснути його назовні, сьогодні можуть відчути, що не можуть стриматись і стають по-справжньому небезпечними для оточення. Найнеприємнішим для представників знака в цьому разі є той факт, що все, що вони сьогодні дозволять собі на адресу інших людей, незабаром повернеться до них.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви часто демонструють оточенню холоднокровність, але це не означає, що всередині вони байдужі до того, що відбувається – навпаки, в душі у них вирують справжні бурі, які можуть завдати йому шкоди. А оскільки на відсутність фантазії представники знака не страждають, ці картини можуть бути небезпечними. Їм варто пам'ятати, що закон бумеранга не лише існує, а й працює.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги часто потрапляють у неприємні ситуації, якої, як не намагаються, через запальність ніяк не можуть позбутися. Звичайно, будь-яку ситуацію можна виправити, якщо визнати свою провину, але представники знака – через властиву їм упертість – робити цього категорично не хочуть. Тому сьогодні, образивши когось із оточення, вони можуть одразу отримати образу назад.

Читайте також: