Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо побоюватися чужих прокльонів

День, коли особливу силу набувають слова у будь-якому їх вигляді – як сказані згоряння, у серцях, так і кинуті просто так – бездумно і без злого умилу: у будь-якому випадку вони матеріалізуються практично миттєво. Тому дуже важливо – щоб уникнути бумерангу – самим не бажати нікому зла, так і стежити за своєю поведінкою, щоб уникнути чужих недобрих побажань.

Сьогодні, 10 серпня, бажати будь-кому зла не рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них важливо побоюватися чужих прокльонів.

Овен

Овни завжди досягають своїх цілей, випереджаючи при цьому своїх конкурентів, що останнім, м'яко кажучи, не подобається. Сьогодні, досягши успіху в особистому житті, вони цілком можуть почути від іншої зацікавленої сторони злісні побажання: не варто поширитися про свої успіхи.

Лев

Леви не цікавляться обставинами життя інших людей не через це – вони просто не замислюються над ними. Сьогодні, зіткнувшись з недоброзичливцями, вони цілком можуть потрапити в конфлікт, що в свою чергу стане причиною прокльонів, які збудуться – не варто до цього доводити.

Діва

Діви настільки досконалі, що до їхнього рівня важко дістатись. Не дивно, що такий стан речей настільки дратує оточуючих, що вони можуть кинути їм у спину злі слова, а це небажано – треба пустити свій дипломатичний талант.

Читайте також: