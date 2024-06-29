Три знаки Зодіаку, яким сьогодні важливо уникати місць масового скупчення людей

День потужної, але нестабільної місячної енергетики, коли в рази зростає небезпека ймовірність – і небезпека – стати жертвою як психічно нестабільних та агресивних людей, так злочинців, у зв'язку з чим необхідно виявляти підвищену обережність – як кажуть, береженого бог береже.

Сьогодні, 29 червня, обережність у спілкуванні з оточуючими потрібно дотримуватись представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них важливо уникати місць масового скупчення людей.

Овен

Овнам, які спалахують як сірник, якщо їм кається, що про них негативно відгукнулися чи хоча б косо подивилися, сьогодні не варто бувати там, де буде багато незнайомих – а можливо, й агресивних – людей: надто велика ймовірність конфлікту з непередбачуваними наслідками.

Лев

Леви настільки впевнені в собі та власних силах, що рідко прислухаються до застережень, швидше за все, вони проігнорують його і сьогодні. У такому разі зірки наполегливо рекомендують їм хоча б не ухвалювати без нагляду свої речі.

Водолій

Водоліям, які до оточуючих людей ставляться виключно доброзичливо, будуть неприємно здивовані, зіткнувшись до чужої — і абсолютно невмотивованої агресією, на яку вони можуть натрапити в натовпі, так що краще сьогодні побути вдома.

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