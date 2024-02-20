Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо утримати себе в рамках дозволеного

День потужної енергії, яку надзвичайно важко утримати під контролем. Тим не менш, це не тільки можна, але і потрібно зробити, в іншому разі ситуація почне розвиватися за непередбачуваним — і, цілком можливо, неприємним — сценарієм.

Сьогодні, 20 лютого, контролювати свої емоції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо утримати себе в межах дозволеного.

Телець

Тельці відомі своєю запальністю, яку вони дуже довго намагаються утримати, але в результаті вона від цього стає лише страшнішою. Представникам знака важливо пам'ятати про цю свою особливість завжди, але сьогодні – особливо, інакше вони можуть посваритися з дуже дорогою для них людиною.

Діва

Діви можуть бути дуже жорстокими, якщо їм здасться, що людина, з якою вони спілкуються, суперечить їм із почуття неприязні. Але сьогодні — втім, як і завжди — їм непогано було б пам'ятати про те, що далеко не будь-яку провину можна загладити, навіть визнавши її і перепросивши.

Стрілець

Стрільці, як відомо, – майстри скандалів, які вони дозволяють собі завжди та з усіма. Сьогодні, посварившись із кимось із близьких, вони можуть завдати цій людині смертельної образи, яку їй складно – а в деяких випадках і неможливо – буде загладити, тож бажано тримати себе в руках.

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