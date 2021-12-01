Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо віддати перевагу духовному над матеріальним

День, коли численні життєві чинники будуть тягнути до приземленого та повсякденного, а душевні пориви – до прекрасного та піднесеного. Дотриматися балансу між першим і другим виявиться не так просто, як може здатися на перший погляд, але необхідно стежити за тим, щоб матеріальне не взяло гору над моральним.

Сьогодні, 1 грудня, віддати перевагу духовному матеріальному необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така перевага виявиться особливо важливою.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам як одному з найпрактичніших, розважливих і твердо стоять на землі знаків особливо важко буде віддати перевагу моральному над матеріальним. Однак саме тому його представникам важливіше за все це зробити, якщо, звісно, вони не хочуть остаточно поринути у життєву прозу та рутину. Можливо, через епідемічну ситуацію вирватися до театру їм не вдасться, але можна хоча б почитати на ніч вірші улюбленого поета.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які постійно йдуть у роботу з головою, необхідно хоча б ненадовго відволіктися від професійної діяльності, інакше і до нервового зриву недалеко. Найкращими ліками для них може стати класична музика, прослуховування якої їм так зручно поєднувати з роботою. Звичайно, для цього процесу існують спеціально обладнані місця, але за відсутності такої можливості згодиться і такий усереднений варіант.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які, як правило, віддають перевагу мріям і фантазії над реальним життям, за що їм зазвичай дорікають, сьогодні не тільки можна — але і потрібно! – віддатись своєму улюбленому заняттю – витанню у хмарах. Воно не тільки не нашкодить їм, а й, навпаки, надасть впевненості в собі та своїх силах, а також забезпечить натхнення, яке необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя. Так що у цьому разі ніхто не лаятиме їх за "порожні" мрії.

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