Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо зберігати емоційну рівновагу

День нестійкої енергетики, яка постійно змінюватиме знак із "плюсу" на "мінус" і назад, роблячи людей заручниками нестабільного емоційного фону. Настрій протягом доби може змінюватися неодноразово, то піднімаючи на вершину ейфорії, то скидаючи у прірву розпачу. Витримати такий стан до снаги далеко не всім, тому дуже важливо збалансувати свій внутрішній стан та утримувати його.

Сьогодні, 20 грудня, зберігати емоційну рівновагу важливо представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них внутрішня гармонія особливо важлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які славляться тим, що довго розгойдуються, але, розлютившись, також довго заспокоюються, тримати себе в руках особливо важливо – невідомо, чого вони можуть накохати, злетівши з котушок. Звичайно, одним лише зусиллям волі утримати себе в рамках гарного настрою представникам знака навряд чи вдасться, тому зірки рекомендують їм зайнятися чимось приємним – так складний день пролетить непомітно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні доведеться особливо важко: через двоїстість характеру їм так важко буває пристати до одного "берега", тут же вони відчуватимуть подвійне навантаження на психіку. Найкращий спосіб утримати емоційний баланс для представників цього знака – приємні емоції, які вони можуть отримати, як гуляючи парком (якщо, звичайно, погода їм це дозволить), так і відвідавши музей – бажано художній.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – психологічно нестійкий знак, представникам якого тримати емоційний баланс потрібно завжди, але сьогодні – особливо, оскільки "стрибки" від позитиву до негативу можуть негативно позначитися як на їхній роботі, так і на стосунках з оточенням. Зірки рекомендують їм не зациклюватися на негативі, оскільки цього дня він не більше ніж вплив Місяця, що розвіється вже завтра.

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