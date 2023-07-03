Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо зберігати спокій

Найгармонійніший день місячного календаря, коли у злагоді перебувають усі три складники комфортного існування – розумовий, духовний і фізичний, і головне завдання кожного з нас – не порушувати їхній паритет і співзвуччя. Ті, хто націлений на активні дії, можуть досягти багато чого із задуманого, головне цього дня – в будь-якій ситуації зберігати спокій, він стане основою щасливого – наскільки це можливо в нинішній ситуації – життя.

Сьогодні, 3 липня, нервувати небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо зберігати спокій.

Запальні Овни (21.03 – 20.04), які "заводяться" буквально з півоберту, цілком можуть прийняти за образу чиїсь необережні слова, які такими зовсім не є. Як вони на це відреагують, передбачити важко, але, найімовірніше, їхні емоції вируватимуть. Та оскільки обурення швидко мине, а неприємний осад залишиться, краще зберігати спокій.

Недовірливі Раки (22.06 – 22.07) можуть значно ускладнити своє життя, зациклившись на обставинах, які здаються їм серйозною проблемою, хоча насправді такими можуть і не бути. Водночас вони здатні так себе накрутити, що доходять до паніки й істерики. А щоб цього уникнути, треба зовсім небагато – не робити з мухи слона, і зірки впевнені, що сьогодні вони з цим завданням упораються.

Терези (24.09 – 23.10) зовні здаються абсолютно спокійними та навіть умиротвореними, насправді в душі вони – відповідно до символу свого знака – постійно вагаються, переходячи від гарного настрою до поганого – і назад. Сьогодні охочих емоційно розкачати представників знака буде достатньо, їхнє ж завдання – зрозуміло, за можливості – не йти у них на поводі.

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