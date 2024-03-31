Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться позбутися того, що їм заважає

День, коли в голову навіть найменш творчим і некреативним людям приходять перспективні та продуктивні ідеї, які, якщо втілити їх у життя, принесуть серйозні дивіденди – як матеріальні, так і моральні. Щоправда, для цього їм доведеться чимось пожертвувати, але, можливо, "жертва" виявиться тягарем, якого давно час було позбутися.

Сьогодні, 31 березня, жертвувати чимось заради високої мети доведеться всім знакам зодіаку, але трьом із них таким чином вдасться позбутися тягара, який давно не приносить їм користі.

Лев

Леви не належать до тих представників зодіаку, які панькаються з людьми навколо: якщо людина – ким би вона їм не доводилася – їх з якоїсь причини не влаштовує, вони прямо їй про це кажуть. Але останнім часом вони з якоїсь причини не могли відмовитися від стосунків з уже колишнім другом – цей день усе розставить на свої місця.

Діва

Діви, як найголовніші ганчірники зодіакального кола, вкрай важко розлучаються з непотрібними їм, але пам'ятними чи просто гарними, хоча й морально застарілими речами. Проте сьогодні, найімовірніше, очікуються нові надходження закупів чи подарунків, а оскільки шафи в оселі не гумові, непотребу доведеться позбутися.

Риби

Риби, які володіють – окрім іншого – такою якістю, як сентиментальність, до останнього тримаються за місце проживання, яке, якщо можна так сказати, давно переросли. Що їх до цього спонукає – приємні спогади чи небажання активно діяти – неважливо, головне, що цього дня вони можуть наважитися на переїзд.

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