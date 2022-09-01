Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться спіймати успіх за хвіст

День чистої та благотворної енергетики, яку небажано порушувати конфліктами, сварками, суєтою і гучними криками. Зате можна – і потрібно – демонструвати свої здібності, а розроблені в цей час плани незабаром призведуть до сприятливих життєвих змін. Для того, щоб казка стала бувальщиною, треба хоча б трохи успіху, і його сьогодні не бракуватиме.

Сьогодні, 1 вересня, успіх буде супутницею представників усіх знаків зодіаку, та трьом із них вдасться спіймати його за хвіст – у буквальному значенні цього слова.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – особливо ті з них, хто перебуває в пошуках другої половинки – цілком можуть розраховувати на доленосну зустріч, яка трапиться, коли вони зовсім цього не очікуватимуть. А ось те, як складуться їхні стосунки з новими знайомими, цілковито залежатиме від самих представників знаку: якщо вони не зможуть – чи не захочуть – утримати їхню увагу, на їхнє продовження можна не розраховувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які – ніде правди діти – є улюбленцями долі, і сьогодні опиняться в перших рядах тих, хто прийшов за дарами Фортуни. Вони можуть розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах, та першочерговим все ж стане матеріальний: комусь виплатять гонорари за попередню роботу, комусь запропонують нову, набагато вигіднішу, ніж та, що була досі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії цього дня не матимуть собі рівних – успіх супроводжуватиме їх у всіх життєвих сферах, але незважаючи на це, зірки рекомендують представникам знаку обрати один – пріоритетний – напрямок: наздогнати всіх "зайців" не вдасться навіть таким спритним і моторним людям, як вони. Визначитися з тим, що для них зараз важливіше, буде неважко – рішення лежатиме на поверхні.

Читайте також: