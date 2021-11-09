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Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться відшукати втрачені речі

Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться відшукати втрачені речі

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День, коли необхідно відмовитися від активних фізичних дій – краще віддати перевагу розумовій та інтелектуальній роботі. У цей час також можна буде — зовсім несподівано — виявити у себе екстрасенсорні здібності, які, щоправда, тільки на день, зроблять із найзвичайнішої людини подобу чарівника, який, крім усього іншого, вміє шукати втрачені речі.

Сьогодні, 9 листопада, виявити втрачене зможуть представники багатьох знаків зодіаку, але для трьох із них знахідки стануть дуже важливими.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята дуже рідко щось втрачають: як правило, вони цінують лад, тому кожна річ лежить у них на своєму місці – вони будь-якої миті можуть взяти її звідти із заплющеними очима. Але, як відомо,  кінь на чотирьох, та й то спотикається: вже досить довго вони не можуть відшукати щось дуже важливе. Сьогодні представникам знака необхідно бути дуже уважним до своєї інтуїції — саме вона підкаже їм, на яку полицю в шафі варто заглянути, щоб виявити прикру згубу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — знак досить розкидкуватий: з ладом вони дружать зрідка, тому часто не можуть знайти навіть найпростіших речей — наприклад, горезвісних окулярів, які в цей час є у них на лобі. Тим не менш, існують втрати, які можуть довести до депресії навіть цих нехлюїв – наприклад, паспорт – особливо закордонний – або хрестильний хрестик. Сьогодні вони можуть відшукати втрату століття, перебравши папери на робочому столі або відсунувши диван від стіни: вони виявлять свою згубу саме там.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії сповідують стиль життя, який можна назвати творчим безладдям – все у них лежить не там і не так, як у нормальних людей. Саме тому їм необхідно пошукати свою згубу там, куди ніхто в здоровому глузді та твердій пам'яті її точно не покладе: наприклад, родовий перстень може виявитися у вазі з фруктами, а срібна ложечка – у шафі серед комплектів постільної білизни. На припущення, як вони опинилися там, втім, як і запитання, чому представники знака саме там вирішили свою згубу шукати, вони відповісти не зможуть.

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