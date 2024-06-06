Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться виграти там, де інші програють

День, який в астрологічній традиції пов'язаний з ім'ям царя Ірода: з енергетичної точки зору його вважають найтемнішим у всьому місячному календарі – заведено навіть говорити, що це час розгулу нечистої сили. Проте все не так страшно, як може здатися на перший погляд, головне – нічого не боятися.

Сьогодні, 6 червня, нічого не боятися зірки радять представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вдасться навіть виграти, до того ж там, де інші програють.

Овен

Овни будь-які життєві вершини – насамперед, професійної якості – напиранням і завзятістю: не встигнувши досягти поставленої мети одразу, вони втрачають до неї інтерес. Сьогодні такої потреби не буде – бажане вдасться одержати з першого разу.

Близнята

Близнята, які мають чуття на вигідні професійні – і, особливо, фінансові – проєкти, і цього дня не проґавлять наданих їм долею можливостей. Новий проєкт, який їм вдасться вивести з-під носа у конкурентів, дасть, можливо, добре заробити.

Стрілець

Стрільцям, які з великою швидкістю можуть лише забезпечувати собі неприємності, цього разу просто пощастить: обставини складуться таким чином, що вони отримають бажане, найімовірніше, у фінансовому плані, практично нічого для цього не зробивши.

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