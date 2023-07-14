Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться вирішити серйозні проблеми

День, коли, на думку астрологів, необхідно хоча б на якийсь час відмовитися від матеріального, віддавши перевагу йому над духовноим – простіше кажучи, дух має взяти гору над матерією. Зірки закликають людей довіритися навколишньому світу – у такому разі він відкриє їм знання, які досі залишалися таємницями за сімома печатками: вони допоможуть вирішити проблеми, які тривалий час здавались нерозв'язними.

Сьогодні, 14 липня, вирішити серйозні проблеми зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них зможуть змінити своє життя на краще.

Раки (22.06 – 22.07) – з великою ймовірністю – зможуть вирішити проблему, яка деякий час тому з'явилася в їхньому особистому – сімейному – житті. Саме ця сфера традиційно особливо важлива для представників знака, тому вони давно думали про те, як налагодити ситуацію, що склалася в ній. Можливо, для цього доведеться перепросити близьку людину, але для представників знака це складно не буде.

Оптимістично налаштованим Левам (23.07 – 21.08) позбутися набридлих проблем допоможе позитивне мислення. Якщо їм вдасться налаштувати себе на позитивний результат у всіх їхніх сьогоднішніх справах, все складеться найкращим чином. Головне, не панікувати, якщо щось раптом піде не так – таке явище виявиться тимчасовим, і ті, кому вдасться утримати себе на хвилі позитиву, дуже швидко зможуть у цьому переконатися

Містикам-Скорпіонам (24.10 – 22.11) зірки рекомендують позбавитися своєї проблеми, використовуючи техніку візуалізації. Для цього достатньо уявити собі, як вони живуть без цих обставин, що ускладнюють їхнє існування. Водночас чим більшою кількістю — зокрема і дрібних — деталей вони забезпечать цю уявну картину, тим швидше і повніше вона стане реальністю.

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