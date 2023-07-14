Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться вирішити серйозні проблеми

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
405
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться вирішити серйозні проблеми

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

День, коли, на думку астрологів, необхідно хоча б на якийсь час відмовитися від матеріального, віддавши перевагу йому над духовноим – простіше кажучи, дух має взяти гору над матерією. Зірки закликають людей довіритися навколишньому світу – у такому разі він відкриє їм знання, які досі залишалися таємницями за сімома печатками: вони допоможуть вирішити проблеми, які тривалий час здавались нерозв'язними.

Сьогодні, 14 липня, вирішити серйозні проблеми зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них зможуть змінити своє життя на краще.

Раки (22.06 – 22.07) – з великою ймовірністю – зможуть вирішити проблему, яка деякий час тому з'явилася в їхньому особистому – сімейному – житті. Саме ця сфера традиційно особливо важлива для представників знака, тому вони давно думали про те, як налагодити ситуацію, що склалася в ній. Можливо, для цього доведеться перепросити близьку людину, але для представників знака це складно не буде.

Оптимістично налаштованим Левам (23.07 – 21.08) позбутися набридлих проблем допоможе позитивне мислення. Якщо їм вдасться налаштувати себе на позитивний результат у всіх їхніх сьогоднішніх справах, все складеться найкращим чином. Головне, не панікувати, якщо щось раптом піде не так – таке явище виявиться тимчасовим, і ті, кому вдасться утримати себе на хвилі позитиву, дуже швидко зможуть у цьому переконатися

Містикам-Скорпіонам (24.10 – 22.11) зірки рекомендують позбавитися своєї проблеми, використовуючи техніку візуалізації. Для цього достатньо уявити собі, як вони живуть без цих обставин, що ускладнюють їхнє існування. Водночас чим більшою кількістю — зокрема і дрібних — деталей вони забезпечать цю уявну картину, тим швидше і повніше вона стане реальністю.

Читайте також:

КОНДИЦІОНЕРИ І СПЕКА: ПРОТИПОКАЗАННЯ І МІФИ — терапевт Богдан Авраменко

КОНДИЦІОНЕРИ І СПЕКА: ПРОТИПОКАЗАННЯ І МІФИ — терапевт Богдан Авраменко

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
405
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація