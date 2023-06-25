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Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться вирішити стару проблему

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться вирішити стару проблему

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День, коли багато чого стає на свої місця: якщо людина має давню – застарілу – проблему, настав час її вирішити – для цього складуться сприятливі умови. Головне в цій ситуації – підкоритися їй, а не намагатися будь-що наполягти на своєму: Всесвіт краще знає, що нам потрібно в той чи інший період нашого життя.

Сьогодні, 25 червня, вирішити стару проблему вдасться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них будуть у цьому сенсі особливо успішними.

У Близнят (22.05 – 21.06) старою і такою, що не дає їм спокійно жити, проблемою, найімовірніше, стануть стосунки з другою половинкою. На жаль, вони виявляться далеко не романтичної властивості – доволі тривале спільне життя майже не залишило для цього приводів, але оскільки хороші стосунки зберігати необхідно, сьогодні представники знака зрозуміють, як це зробити.

Злопам'ятні – чого вже тут гріха таїти – Діви (22.08 – 23.09) цілком могли певний час тому помститися людині, яка, як їм здалося, серйозно їх образила. Оскільки в таких питаннях вони майстри, тріщина у стосунках виявилася глибокою, тому спілкування практично зійшло нанівець. Проте представники знака відчувають свою провину, але сьогодні їм вдасться її загладити.

Дипломатичні й толерантні Терези (24.09 – 23.10) рідко вплутуються у конфлікти – зазвичай їм вдається вийти з них без втрат. Тому їхня проблема, найімовірніше, буде пов'язана з нерухомістю: із квартирою, яку їм уже доволі тривалий час не вдається зняти, купити чи продати. Варіант, який трапиться цього дня, виявиться оптимальним.

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Дата публікації
Перегляди
32к
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