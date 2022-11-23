Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться виявити прихованих ворогів

День, коли людині не вдасться приховати злі помисли та негативні якості характеру, хоч би як сильно вона намагалася це зробити. Обставини складуться таким чином, що вона мимоволі проявить себе, тому краще не тримати камінь за пазухою – оточення все одно розбереться, що до чого.

Сьогодні, 23 листопада, виявити злі наміри таємних недоброзичливців вдасться представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них зробити такого роду викриття не становитиме жодних труднощів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – знак легкий у спілкуванні, але ця їхня якість має і зворотний бік – поверховість, через яку вони не можуть зрозуміти, з ким мають справу. Недивно, що вони бувають неприємно здивовані, коли той, кого вони звикли вважати другом, насправді виявляється ворогом. На щастя, сьогодні представники знака бачитимуть людей, які їх оточують, наскрізь.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків відрізняє крайній ступінь довірливості, через яку вони часто обманюються в людях, сприймаючи непорядну людину за таку, якій можна вірити. Сьогодні зірки наділять представників знака проникливістю, яка допоможе їм не втрапити в халепу: вони чітко розумітимуть, які наміри у людини, з якою вони спілкуються – позитивні чи негативні.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – не найбільш упевнений у собі знак зодіаку. Його представники вічно вагаються, приймаючи серйозні рішення або оцінюючи когось зі знайомих. Недивно, що вони ніколи не бувають до кінця впевненими, як ці люди налаштовані стосовно них. Але сьогодні вони самі здивуються, наскільки безпомилково їхня інтуїція дозволить їм визначити, що проти них замислили щось погане, і уникнути цього.

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