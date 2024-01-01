Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться закласти позитивну програму на рік

День активних і рішучих дій, коли необхідно – відкинувши сумніви – йти до поставленої мети: її вдасться досягти практично зі стовідсотковою гарантією. Головне – незважаючи на святковий день, не лінуватися і не відкладати роботу на потім, тоді можна буде закласти позитивну програму на весь рік.

Сьогодні, 1 січня, успішно рухатися до поставленої мети зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них зможуть водночас закласти позитивну програму на весь рік, що настав.

Лев

Левам, які хочуть змінити місце проживання, переїхавши як до іншого помешкання чи міста, так і до іншої країни, важливо саме сьогодні зробити перший крок у цьому напрямку. Він не обов'язково має бути масштабним – навіть незначний поступ до мети закладе програму на виконання бажання.

Терези

Терезам – переважно тим, хто наразі не знайшов другу половинку – сьогодні важливо не прогаяти момент, з якого може розпочатися відлік щасливих моментів їхнього життя. Так, не варто відповідати байдужістю на чиїсь знаки уваги – можливо, саме цій людині належить зіграти в ньому серйозну роль.

Козоріг

Козороги звичні працювати в будь-який – навіть святковий – день, тому сьогодні їм можна сміливо братися до реалізації нового професійного проєкту. Почавши діяти сьогодні, вони – як фактично, так і символічно – закладуть програму на успішну кар'єру на весь рік.

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