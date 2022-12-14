Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться здолати своїх ворогів

День революційних змін, коли ми станемо трохи сміливішими, активнішими, добрішими і справедливішими, ніж є насправді. У кожної – навіть найскромнішої людини – додасться впевненості в собі, що дозволить їй здолати будь-які перешкоди, котрі стануть у неї на шляху. Стосується це також таємних недоброзичливців та відвертих ворогів, які можуть вставляти палиці в колеса – перемогти їх буде зовсім нескладно.

Сьогодні, 14 грудня, здолати своїх ворогів вдасться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть зробити це особливо віртуозно.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів вирізняє вміння здобувати перемогу над ворогом, причому роблять це вони легко і красиво – як лицарі на турнірі чи мушкетери на дуелі. Тому й сьогодні вони без особливих труднощів відправлять супротивника в нокаут, для чого представникам знака достатньо буде здивовано підняти одну брову і зневажливо запитати: "Це ви мені?" Непідготовленій до зустрічі з Левами людині цього буде цілком достатньо, щоб вкрай сильно здивуватися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – звісно, за бажання – перекричать будь-кого: в мистецтві скандалу, як ми вже неодноразово зазначали, вони не мають собі рівних – у цьому вони здолають кого завгодно. Водночас представники знака не дозволять собі хамовитих висловлювань, але вчасно нагадають опонентові про недоліки в його зовнішності, вік і відсутність належної освіти, а поки той ловитиме ротом повітря, наші Стрільці гордо підуть.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії не будуть лаятися, а скандалити й поготів. Навіщо даремно стрясати повітря — вони воліють діяти. Ні, банального биття посуду, грюкання дверима і, не дай боже, рукоприкладства ви від них не дочекаєтеся. А ось обтягнути – за прикладом великої актриси – м'які меблі у своєму домі тканиною, з якої пошита сукня суперниці, вони дуже навіть можуть.

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