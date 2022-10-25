Три знаки зодіаку, яким сьогодні вдасться зробити кар'єрний ривок

День, коли негативна космічна енергія перетворюється на позитивну, що найсприятливішим чином відбивається як на нашому житті, так і на роботі. Цей час сприятливий для роботи у всіх сферах діяльності, але найпродуктивнішою виявиться професійна – сьогодні можна досягти успіху в кар'єрі, переступивши одразу кілька сходинок на службових сходах.

Сьогодні, 25 жовтня, зробити кар'єрний ривок вдасться представникам усіх знаків зодіакального кола, але три з них можуть зробити вертикальний зліт.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят із повним правом можна назвати переконаними кар'єристами: вони люблять отримувати нові посади з відповідною – високою – зарплатою, особливо якщо для цього нічого не треба робити. Сьогодні все складеться саме так, як вони люблять: опинившись у потрібний час у потрібному місці, представники знака справлять сприятливе враження та отримають привабливу пропозицію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, які за натурою не є трудоголіками, але останнім часом ледь не ночували на роботі, цілком заслужили уваги до себе та позитивної оцінки своєї роботи – і, як наслідок, нового професійного призначення, яке втішить їхнє самолюбство. А заразом і найсприятливішим чином позначиться на їхньому матеріальному становищі, що в наш час теж означає якщо не все, то багато чого.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги в більшості випадків бувають байдужими до свого становища на службових сходах – для них набагато важливіша робота, яку вони люблять робити добре та якісно. Але сьогодні все складеться, можна сказати, чарівним чином: зусилля представників знака будуть по заслугах оцінені їхнім безпосереднім начальством, яке – з великою ймовірністю – і підвищить їх на посаді.

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