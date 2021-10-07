Три знаки зодіаку, яким сьогодні вигідно допомагати іншим

День, коли вітається благодійність в будь-якому вигляді: можна допомагати незаможним, відвозити речі і продукти в дитячі будинки та інтернати для престарілих, відвідувати притулки для тварин і доглядати за їхніми вихованцями. Добро не тільки проллється бальзамом на душу благодійників, а й матиме позитивний вплив на їхнє життя.

Сьогодні, 7 жовтня, допомагати іншим людям бажано представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке заняття буде не тільки важливим, але і вигідним.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — знак жалісливий, його представники співчувають всім — включаючи тих, кому живеться куди краще за них самих. Ось і сьогодні вони вирішать облагодіяти тих, хто зовсім цього не потребує, до того ж ці люди будуть настільки вражені, що вирішать віддячити їм, так би мовити, за добру душу. Таким чином Раки зроблять для себе висновок про те, що благодійність іноді буває не тільки богопотрібною, а й дуже вигідною справою.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви вміють робити широкі жести, завдяки яким вони часто допомагають тим з оточення, хто дійсно цього потребує. Не можна сказати, що представники знака займаються благодійністю спеціально і вже тим більше в розрахунку на відповідну подяку, швидше за все, вони про це взагалі не думають — їм просто подобається бути в центрі загальної уваги, але сьогодні ця звичка може принести їм реальну вигоду — подяка не змусить на себе довго чекати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, будучи людьми широкої душі, часто готові віддати навіть те, що потрібне і дороге особисто їм, тільки щоб допомогти комусь із тих, хто — на їхній погляд — хоч трохи цього потребує. Діють представники знака в таких випадках абсолютно безкорисливо, тому їм мало хто дякує — всі сприймають їхні добрі справи як щось само собою зрозуміле. Сьогодні, схоже, справедливість візьме гору — благодійність принесе свої плоди.

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