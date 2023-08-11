Три знаки зодіаку, яким сьогодні з усіх питань потрібно радитися лише із внутрішнім голосом

День, коли з іншими людьми потрібно спілкуватися якнайменше, а зі своїм внутрішнім голосом – якнайбільше. Хоч би якої сфери стосувалося питання, яке необхідно вирішити, дослухатися потрібно лише до інтуїції – тільки вона знає всі правильні відповіді і не підведе в будь-якій, навіть непростій, ситуації.

Сьогодні, 11 серпня, довіряти своїй інтуїції потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба радитися лише зі своїм внутрішнім голосом.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви надто самовпевнені, щоб звертати увагу на інтуїцію: їм достатньо свого – першого – голосу, тому другого вони, як правило, не потребують. Але сьогодні його підказки виявляться настільки своєчасними та правильними, що навіть представники такого зарозумілого знака мимоволі до них дослухаються. Шкода тільки, що вони не зроблять висновків на майбутнє і надалі знову спиратимуться винятково на докази розуму.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви надто практичні, тому нехтують тим, що, на їхній погляд, немає матеріальної сили, а інтуїція в цьому списку у них перебуває на першому місці. Сьогодні представники знака можуть змінити свою думку: дослухавшись до свого внутрішнього голосу, а потім і порадившись із ним, вони зможуть обрати єдино правильний спосіб вирішення проблеми – це вони зрозуміють, коли з нею буде покінчено, а самі вони вийдуть із ситуації переможцями.

Козоріг (22.12 – 20.01)

У Козорогів своє – скептичне – ставлення до інтуїції, яку вони заносять до езотеричних явищ, а тому вважають маренням і навіть темнолюбством. Саме тому їм здається, що дослухатися до її підказок як мінімум нижче за їхню гідність. Сьогодні обставини складуться таким чином, що саме життя переконає їх у тому, що вони помиляються, головне – щоб вони зрозуміли це до того, як припустяться помилки, а не після неї, що буде прикро та образливо.

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