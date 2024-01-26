Три знаки зодіаку, яким сьогодні заборонено будь-кому заздрити

День, коли у світі панує загальна гармонія, яку не можна порушувати – це може виявитися поганою прикметою і негативно позначиться на житті того, хто не візьме до уваги попередження зірок та пов'язаних із ними астрологів. Не можна не лише сваритися та скандалити, а й заздрити – до добра це не доведе.

Сьогодні, 26 січня, демонструвати негативні якості своєї натури небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується будь-кому заздрити.

Близнята

Близнята ніколи не зізнаються в тому, що їм властива заздрість, хоча насправді вони схильні до неї не менше – а іноді й більше – інших. Сьогодні вони можуть позаздрити комусь із близьких, який досяг успіхів у тому, в чому самі себе представники знака обмежують, а отже, ніхто, крім них, у цьому не винен.

Діва

Діви часто заздрять оточенню, хоча ніколи у цьому не зізнаються. Сьогодні це почуття може накрити їх особливо сильно, в результаті вони зіпсують собі цілий день, а можливо, й кілька днів, через що не зможуть повноцінно ні працювати, ні відпочивати – заздрістю буде отруєно все їхнє існування.

Козоріг

Козороги цілком можуть позаздрити людині, яка легко отримує те, заради чого самим представникам знака доводиться довго й наполегливо працювати. Але, перш ніж злитися і ображатися, їм непогано було б згадати, що вони самі обирають саме такий режим дій – їм подобається працювати.

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