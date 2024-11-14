Три знаки зодіаку, яким сьогодні заборонено звалювати свої помилки на інших людей

Нинішній день передбачає аналіз свого життя в попередній життєвий період — як правило, йдеться про місячний цикл — а також виявлення помилок і, за можливості їх виправлення, в такому разі вдасться не повторити їх у майбутньому.

Сьогодні. 14 листопада, проаналізувати своє своє минуле і визнати помилки потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна звалювати їх на інших людей.

Близнята

Близнята роблять помилки не рідше — але й не частіше — інших людей, а свою провину визнають рідко, воліючи звалювати її на інших людей. І сьогодні – втім, як і завжди – робити цього не варто: як мінімум, вони в результаті матимуть безглуздий вигляд, а як максимум – смішно.

Рак

Раки, звинувачуючи інших у своїх хибах, зазвичай діють цілком розважливо і прагматично: вони хочуть, щоб їм поспівчували і допомогли розплутати вузол обставин, із якими й самі вони впоратися не в змозі – на жаль, сьогодні все може скластися з точністю до навпаки.

Водолій

Водолії, перекладаючи свою провину на голову інших людей, корисливої мети не переслідують – вони просто не хочуть зайвого клопоту, їм хочеться якнайшвидше позбутися почуття провини і зайнятися чимось цікавішим – наприклад, своїм хобі, а міркування про помилки зіпсують їм стосунки.

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