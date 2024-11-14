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Три знаки зодіаку, яким сьогодні заборонено звалювати свої помилки на інших людей

Три знаки зодіаку, яким сьогодні заборонено звалювати свої помилки на інших людей

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день передбачає аналіз свого життя в попередній життєвий період — як правило, йдеться про місячний цикл — а також виявлення помилок і, за можливості їх виправлення, в такому разі вдасться не повторити їх у майбутньому.

Сьогодні. 14 листопада, проаналізувати своє своє минуле і визнати помилки потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна звалювати їх на інших людей.

Близнята

Близнята роблять помилки не рідше — але й не частіше — інших людей, а свою провину визнають рідко, воліючи звалювати її на інших людей. І сьогодні – втім, як і завжди – робити цього не варто: як мінімум, вони в результаті матимуть безглуздий вигляд, а як максимум – смішно.

Рак

Раки, звинувачуючи інших у своїх хибах, зазвичай діють цілком розважливо і прагматично: вони хочуть, щоб їм поспівчували і допомогли розплутати вузол обставин, із якими й самі вони впоратися не в змозі – на жаль, сьогодні все може скластися з точністю до навпаки.

Водолій

Водолії, перекладаючи свою провину на голову інших людей, корисливої мети не переслідують – вони просто не хочуть зайвого клопоту, їм хочеться якнайшвидше позбутися почуття провини і зайнятися чимось цікавішим – наприклад, своїм хобі, а міркування про помилки зіпсують їм стосунки.

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