Три знаки зодіаку, яким сьогодні здасться, що вони схопили бога за бороду

Приплив енергії, який можна відчути цього дня, дасть хибне відчуття всесильства, коли здається, що до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа. Оскільки насправді це не так, кожен, хто піддався спокусі почуватися людиною, яка, як кажуть у таких випадках, схопила бога за бороду, в результаті зазнає нищівного фіаско.

Сьогодні, 10 грудня, порівнювати свої бажання зі своїми можливостями не зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них здасться, що вони схопили бога за бороду.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – так вони вже влаштовані – часто здаються собі всесильними і поводяться відповідним чином – як особи королівських кровей, якими вони себе вважають: дивляться на оточення зверхньо, командують навіть там, де в цьому немає потреби. Але цього разу представники знака можуть серйозно переборщити, демонструючи оточенню, що вони стоять найвище. Навряд чи комусь із тих, з ким вони спілкуються, сподобається такий стан речей – найімовірніше, велика ймовірність серйозного конфлікту.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, які і так не страждають від комплексу неповноцінності, сьогодні можуть відчути, що їм до снаги справа будь-якої якості — від професійної до особистої. На щастя, у своїх проявах вони стримані, тому особливих дров не наламають, проте зіпсувати стосунки з оточенням чи завалити важливу справу на роботі можуть цілком. У зв'язку з цим зірки радять представникам знака поводитися якомога скромніше – так їм вдасться мінімізувати втрати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, які рідко розраховують свої сили перед тим, як взятися за серйозну роботу, сьогодні перевершать самі себе: вони звалять на себе максимальну кількість роботи, свято впевнені в тому, що їм море по коліна – вони впораються. Прикро буде, що називається, сісти в калюжу на очах у всіх, хто перебуває поруч – як друзів та колег, так і суперників, які, напевно, порадіють тому, що сталося. Не варто давати їм привід для знущань з представників знака.

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