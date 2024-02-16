Три знаки зодіаку, яким сьогодні здасться, що вони вхопили Бога за породу

День потужної енергетики, якою важливо правильно розпорядитися. Але такий емоційний приплив має й зворотний бік: багатьом може здатися, що вони, як кажуть у народі, схопили Бога за бороду, тому їм дозволено робити все, що вони хочуть, ось тільки до добра це навряд чи когось доведе.

Сьогодні, 16 лютого, відчуття всесильності – і вседозволеності – відвідає представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них здасться, що вони вхопили бога за бороду.

Овен

Овни – з якоїсь лише їм зрозумілої причини – вирішать, що їм немає рівних у професійному сенсі, через що візьмуться за проєкт, подужати який їм не вдасться. Найнеприємнішим наслідком того, що сталося, стане репутація, що похитнулася в очах колег і начальства, яку доведеться відновлювати.

Лев

Леви рідко сумніваються в собі і своїх силах – як правило, їм здається, що немає такого завдання, з яким вони б не впоралися. Сьогодні їхня самовпевненість може зрости в рази, внаслідок чого можуть замахнутися на справу, яка їм не по зубах – невдача їх засмутить і на якийсь час виб'є з колії.

Водолій

Водолії несподівано – навіть для самих себе – вирішать, що нинішній супутник життя їм не підходить: вони варті когось красивішого, заможнішого та статуснішого. На жаль, провести рокірування представникам знака не вдасться, тому миритися з близькою людиною доведеться, а ось чи вибачить вона – велике питання.

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