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Три знаки зодіаку, яким сьогодні здасться, що вони вхопили Бога за породу

Три знаки зодіаку, яким сьогодні здасться, що вони вхопили Бога за породу

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

День потужної енергетики, якою важливо правильно розпорядитися. Але такий емоційний приплив має й зворотний бік: багатьом може здатися, що вони, як кажуть у народі, схопили Бога за бороду, тому їм дозволено робити все, що вони хочуть, ось тільки до добра це навряд чи когось доведе.

Сьогодні, 16 лютого, відчуття всесильності – і вседозволеності – відвідає представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них здасться, що вони вхопили бога за бороду.

Овен

Овни – з якоїсь лише їм зрозумілої причини – вирішать, що їм немає рівних у професійному сенсі, через що візьмуться за проєкт, подужати який їм не вдасться. Найнеприємнішим наслідком того, що сталося, стане репутація, що похитнулася в очах колег і начальства, яку доведеться відновлювати.

Лев

Леви рідко сумніваються в собі і своїх силах – як правило, їм здається, що немає такого завдання, з яким вони б не впоралися. Сьогодні їхня самовпевненість може зрости в рази, внаслідок чого можуть замахнутися на справу, яка їм не по зубах – невдача їх засмутить і на якийсь час виб'є з колії.

Водолій

Водолії несподівано – навіть для самих себе – вирішать, що нинішній супутник життя їм не підходить: вони варті когось красивішого, заможнішого та статуснішого. На жаль, провести рокірування представникам знака не вдасться, тому миритися з близькою людиною доведеться, а ось чи вибачить вона – велике питання.

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