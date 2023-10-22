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Три знаки зодіаку, яким сьогодні зірки рекомендують освітлити волосся

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні зірки рекомендують освітлити волосся

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День негативної енергетики, який астрологи часто називають "темним" і "сатанинським". Перемогти небезпечний вплив навколишнього світу на людину, як не дивно, допоможе візит до перукарні – він висвітлить життя людини як у прямому, так і в переносному значенні.

Сьогодні, 22 жовтня, відвідати перукарню зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо висвітлити волосся.

Скорпіон

Скорпіонам, які сьогодні можуть хвилюватися з найрізноманітніших приводів, зірки рекомендують відвідати салон краси. Навіть якщо вони нещодавно змінили зачіску, їм не завадить оновити її, висвітливши водночас волосся. Так вони позбудуться негативної енергетики та почнуть життя з чистого аркуша.

Козоріг

Козороги, які останнім часом не дуже задоволені своїм життям, можуть спробувати "пошаманити" вирішення цього питання. Зірки впевнені: якщо вони сьогодні вирушать до салону краси, де висвітлять волосся – хоча б на кілька тонів, – у їхньому житті почнеться біла смуга.

Водолій

Водоліям настійно рекомендується перефарбувати волосся у світлий тон – аж до радикального блонду. Такий крок покращить їхній настрій, що, завдяки набутій позитивній енергетиці, дозволить зробити реальністю навіть найсміливіші плани і мрії.

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Дата публікації
Перегляди
163
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