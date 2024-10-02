Три знаки Зодіаку, яким сьогодні зможуть «змоделювати» своє майбутнє

Нинішній день чудово підходить для програмування свого майбутнього, яке кожен з нас може «змоделювати» самостійно. Для цього достатньо сформувати необхідний мислеобраз і наповнити його максимальною кількістю енергії, і казка обов'язково стане буллю, особливо якщо врахувати, що до сили думки додасться енергія сьогоднішнього місячного затемнення.

Сьогодні, 2 жовтня, «змоделювати» своє майбутнє – зрозуміло, за бажання – зможуть представники всіх знаків Зодіаку, трьом із них для цього необхідно створити мислеобрази та наповнити їх енергією.

Телець

Тельці, які не люблять зайвих рухів тіла, із задоволенням поставляться до можливості виконати свою мрію, не встаючи з дивана – у буквальному розумінні слова. Поза всякими сумнівами, їхній мислеобраз буде пов'язаний з покращенням якості та комфорту свого життя.

Терези

Терезам, яких приваблює все прекрасне, особливо якщо воно пов'язане з мистецтвом, з'явиться унікальна можливість придбати те, про що вони мріють – спочатку подумки, а потім і фактично: зірки впевнені, що якщо вони правильно «намалюють» картинку, вона стане реальністю.

Стрілець

Стрільці впевнені, що можуть домогтися самі – головне, докласти зусиль. Але чому б їм не спробувати, змоделювати бажану ситуацію в голові, заощадивши таким чином енергію, яку можна буде витратити на інші – не менш важливі – справи.

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