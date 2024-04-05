Три знаки зодіаку, яким сьогодні знадобиться почуття гумору

Не найлегший день місячного календаря, енергетика якого повертає кожного з нас до незавершених у свій час процесів. Втім, сьогодні їм теж не вдасться поставити всі крапки над «і», оскільки для рішучих вчинків час не настав. Зате можна – і треба – подумати про тактику та стратегію, яка може в цьому допомогти. Важливо також дивитися на будь-які проблеми з гумором: так знижується їхній градус і вони вирішуються легше.

Сьогодні, 5 квітня, вигадувати, як вирішити наявні проблеми, доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього знадобиться почуття гумору.

Близнята

Близнята мають прекрасне почуття гумору — щоправда, як правило, воно не поширюється на них самих — тільки на оточення. Але сьогодні – якщо, звичайно, вони хочуть розправитися зі своїми проблемами – їм необхідно навчитися сміятися з себе: до речі, ця чудова якість стане їм у пригоді і в майбутньому.

Скорпіон

Скорпіони мають не лише своєрідне почуття гумору, яке навколишні люди часто називають «чорним», але й уміння знаходити смішне там, де інші його не побачать. Сьогодні, насмішивши таким чином людину, від якої багато чого залежить у їхньому житті, вони легко вирішать проблему, над якою інші б довго ламали голову.

Стрілець

Стрільці можуть посміятися з кого завгодно – і з себе зокрема, але тільки не з тих, кого бояться – найчастіше, це їхнє безпосереднє начальство, яке може залишити їх без роботи і, як наслідок, зарплати. Але щойно вони зможуть подивитися на цю людину з гумором, вона втратить свою владу.

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