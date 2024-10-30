Три знаки зодіаку, яким треба побоюватися поганих вчинків

День гармонійної місячної енергії, яка сприятливо позначиться, насамперед, на внутрішньому світі людини – він перебуватиме у рівновазі. У жодному разі не можна бажати комусь зла: воно дуже швидко здійсниться і ще швидше повернеться назад.

Сьогодні, 30 жовтня, втім, як і будь-коли, робити погані вчинки не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони будуть особливо небезпечними.

Овен

Овни, як правило, роблять негарні вчинки під впливом емоцій, не думаючи ні про те, якими будуть наслідки їхнього вчинку, ні про те, як він в результаті позначиться на них самих. Тому сьогодні – втім, як завжди – їм важливо стежити за своїми – особливо негативними – емоціями.

Телець

Тельці злопам'ятні, як слони: потрібно, щоб минув час, перш ніж вони заспокояться. А доти вони можуть наробити багато чого, тому найважливіше для представників цього знака – не поспішати з активними діями, які, досягнувши кривдника, обернуться проти них самих.

Діва

Діви надзвичайно уразливі: якщо вони визнають, що хтось їх образив, цілком можуть помститися. Щоправда, згодом вони починають мучитися докорами сумління, що, м'яко кажучи, негативно позначається на їхньому моральному стані, який у такі дні й так залишає бажати кращого.

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