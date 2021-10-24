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Три знаки Зодіаку, яким треба проаналізувати минулі помилки

Три знаки Зодіаку, яким треба проаналізувати минулі помилки

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День напруженої енергетики, яка може тиснути на мізки з самого ранку. Проблеми цього часу можуть бути пов'язані із зробленими в минулому помилками, які негативно відбиваються на теперішньому часі і небажаним чином програмують майбутнє. Припинити негативний вплив минулих помилок можна, проаналізувавши їх і зробивши правильні висновки, які дозволять убезпечити себе надалі.

Сьогодні, 24 жовтня, проаналізувати минулі помилки рекомендується всім знакам Зодіаку, але трьом з них зробити з них висновки особливо важливо.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви — особливо ті з них, кого останнім часом переслідують невдачі — розберуться в тому, що відбувається, якщо зможуть розставити по поличках обставини, які привели їх до такої життєвої ситуації. Проаналізувавши їх, вони зрозуміють, коли і де помилилися, і вирішать, як уникнути неприємностей в майбутньому. Головне, не впадати у відчай, а виконати всі ці "маніпуляції" спокійно і холоднокровно: емоції — поганий порадник.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви — знак практичний і прагматичний, при цьому вони рідко визнають свої помилки — на їхній погляд, це не найкращим чином позначається як на їхній репутації, так і на самоповазі. Проте сьогодні їм доведеться наступити на власну зарозумілість і, проаналізувавши свої вчинки, зрозуміти, де і що вони зробили не так. Звичайно, в очах інших вони так і залишаться безгрішними, але для себе важливі висновки зроблять.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії вкрай рідко визнають свої помилки — причину власних неприємностей вони готові звалити на кого завгодно, крім самих себе. Але сьогодні їм доведеться — якщо, звичайно, вони хочуть йти вперед як в професійному, так і в особистому житті — проаналізувати свої попередні дії і визнати допущені помилки, а можливо, і покаятися в них. Зробити це буде не так важко, як здається на перший погляд.

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