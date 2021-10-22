Три знаки Зодіаку, яким треба влаштовувати сюрпризи близьким людям

День веселощів і свят, коли за настроєм можна визначити стан фізичного і психічного здоров'я: якщо людина може радіти навіть з незначного приводу, значить, у неї з цим все добре, і — навпаки. У цей час можна — і треба! — влаштовувати свята або робити близьким людям сюрпризи — нехай невеликі, але приємними.

Сьогодні, 22 жовтня, влаштовувати сюрпризи близьким людям треба представникам всіх знаків Зодіаку, але для трьох з них увага до тих, кого вони люблять, особливо важлива.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам, які останнім часом розсварилися з усіма, з ким тільки могли, і раді б знайти шляхи для примирення, але не знають, як це зробити. Кращий спосіб налагодити взаємини — придумати для скривдженої ними людини сюрприз, зробивши те, про що вона мріє. Наприклад, подарувати дрібничку, на яку людина задивилася в антикварній крамниці, але визнала, що неправильно буде витрачати на неї гроші — нехай навіть і невеликі. Такий подарунок вони візьмуть із вдячністю.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам варто подумати про те, як налагодити стосунки з близькою людиною — останнім часом вони стають все гіршими. Саме час продумати можливість спільної поїздки — як країною, так і за кордон — зрозуміло, мова піде про ті держави, в'їзд в які дозволяє епідемічна обстановка і клімат. Втім, недалеко від дому теж багато місць, які представники знака — і їхня друга половинка — поки ще не відвідували.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези, які обожнюють все, що так чи інакше пов'язане з мистецтвом, можуть влаштувати відповідний сюрприз друзям і близьким — наприклад, запросити їх на прем'єру в театр. Зрозуміло, перш за все в такому випадку вони потішать себе, але хто сказав, що організатор сюрпризу повинен страждати, а не радіти — це було б щонайменше несправедливо. Тому близькі на знак подяки можуть розділити з ними радість від відвідин храму мистецтва.

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