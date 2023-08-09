Три знаки зодіаку, яким цими днями можна розпочинати нове життя

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, ідеально підходить для втілення в життя нових – складних, але перспективних – проєктів. Можна також ухвалювати важливі рішення особистого характеру, які дозволять змінити стосунки з коханими людьми – отже, і власне життя – на краще.

Цими днями, 9-10 серпня, змінювати своє життя на краще можна представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть зробити це радикальним способом – відкривши його нову сторінку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Взагалі-то, Близнята люблять стабільність, але водночас – такі вже вони двоїсті натури – представники знака завжди за будь-які зміни, до того ж, чим більш революційний характер вони носять, тим краще для них. Тому в цей час – благо, дії можна розтягнути на два дні, вони охоче розпочнуть реформування свого життя так, як вважають за потрібне. Щоправда, вже найближчим часом вони можуть пошкодувати про скоєне, оскільки хотіли іншого, але це дрібниці.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – найневгамовніші представники зодіаку, які весь час кудись мчать. Вони впевнені, що можуть змінити своє життя навіть у похилому віці, не кажучи вже про молодших. Представники знака часто здійснюють ризиковані вчинки, які цілком можуть перевернути їхнє життя з ніг на голову: переїжджають до інших міст і навіть країн, різко змінюють не лише роботу, а й сферу діяльності – у цей час вони можуть зробити щось подібне.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії вміють несподівано і різко змінювати своє життя, до того ж – на відміну від інших зодіакальних персонажів – у їхніх вчинках не буває не лише вигоди, а й здорового глузду: загалом, як кажуть у народі, роблять так, як їхня ліва нога захоче. Цими днями вони цілком можуть зробити щось таке, що викличе здивування оточення, але заради справедливості треба сказати, що саме таким чином представникам знака вдається докорінно змінити своє життя на краще.

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