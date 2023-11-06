Три знаки зодіаку, яким у ці дні можна руйнувати старе заради нового

Дні колосальної продуктивної та перетворювальної місячної енергії, яка дозволяє змінити наше життя на краще, головне – активно діяти, оскільки на подарунки долі в цей час сподіватися не доводиться – все доведеться робити самостійно, але – за допомогою вищих сил, а це надихає. В окремих випадках заради створення нового доведеться зруйнувати старе, але цього також не уникнути.

Цими днями, 6 і 7 листопада, залучити до свого життя щось нове можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них заради нього доведеться зруйнувати старе.

Близнята

Близнятам доведеться зробити вибір, який визначить їхнє життя на багато років уперед, і стосуватиметься він стосунків із близькою людиною. Схоже, настав час вирішити, залишатися поруч із нею й далі або – до цього давно йшло – розлучитися. Вибравши другий варіант, представники знака "розчистять" місце для нових взаємин.

Стрілець

Стрільцям доведеться нарешті розпочати перетворення свого житла, до якого вони не наважувалися братися протягом тривалого часу. Причиною цього залишалося їхнє небажання поступатися вельми сумнівною якістю життя: настав час зруйнувати старе заради створення нового.

Водолій

Водолії, які довго намагалися знайти нову роботу, але не відмовлялися водночас від старої, нарешті зрозуміють, що не можна сидіти одразу на двох стільцях. Щоб потенційні роботодавці дізналися про те, що представники знака потребують нової роботи, доведеться звільнитися зі старої.

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