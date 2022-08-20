Три знаки зодіаку, яким цими днями можна вирушати у поїздки

У 24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, люди налаштовані одне до одного максимально доброзичливо – сварок і конфліктів можна не побоюватися. Енергія так само сильна, як і попередньої доби, алеводночас її потік світлий і приємний. Успішними виявляться будь-які подорожі та мандри – вони складуться максимально вдало.

Цими днями, 20 та 21 серпня, вирушати у поїздки можна всім знакам зодіакального кола, але для трьох із них вони стануть особливо приємними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята дуже трепетно ставляться до свого здоров'я, тому за першої ж зручної можливості вирушають до санаторію, де можна не лише відпочити, а й пройти якісь процедури. На їхню думку, після такого проведення часу вони почуваються набагато краще, навіть якщо йдеться лише про самонавіювання. Цього разу представникам знака пощастить знайти по-справжньому дієву лікувальну установу.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви зазвичай підходять до подорожей методично та докладно: вони заздалегідь прораховують усі свої дії, ретельно обирають готель чи пансіонат, з урахуванням найменших деталей розробляють маршрут. Цими днями такої необхідності у них не буде – всі обставини складуться максимально сприятливо самим собою, без особливих зусиль з їхнього боку – простіше кажучи, представникам знаку щаститиме.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги люблять поєднувати приємне з корисним навіть у подорожах, тому, вирушаючи на відпочинок, вони, як правило, вивчають які навколишні пам'ятки можна відвідати, і насамперед вирушають на екскурсію, де все ретельно записують і фотографують. Своїм звичкам представники найпрагматичнішого знака, куди б їх не занесло, не зрадять і цього разу.

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