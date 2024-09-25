Три знаки зодіаку, яким цими днями не можна ледарювати

23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час активної – а часом і агресивної – енергетики, що не дозволяє ледарювати та не діяти. Зовнішні сили, які у цей час керують нашим життям, силоміць змушують людину діяти, тому краще зробити все самостійно – без «насильств» і підганянь.

Цими днями, 25 та 26 вересня, силу місячної енергетики відчують представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна ледарювати.

Близнята

Близнята на особливу працелюбність не страждають: щойно з'являється можливість уникнути виконання професійного чи господарського завдання, вони охоче це роблять. Але сьогодні зірки не радять їм відмикувати від роботи – вона дозволить їм відзначитись в очах керівництва.

Рак

Раки, будучи одним із найпрацьовитіших знаків зодіаку, ледарюють дуже рідко, але сьогодні, схоже на такий випадок, коли їм не захочеться нічого робити. Проте піддавшись небажанню щось робити, вони можуть втратити важливий професійний шанс, тому краще діяти.

Водолій

Водоліям не варто відмовлятися від прогулянки на користь ледачого проведення на дивані з книжкою або комп'ютером: залишившись вдома, вони можуть втратити шанс доленосної зустрічі з людиною, яка цілком може виявитися їхньою другою половинкою.

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