Три знаки ходіаку, яким цими днями не можна нічим жертвувати заради інших

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, вважається часом духовного вдосконалення і навіть переродження, яке чекає навіть на представників найматеріалістичніших і прагматичних знаків. Одним із таких моментів стане відмова від егоїзму на користь альтруїзму та бажання облагодіювати весь світ.

Цими днями, 25 і 26 червня, альтруїзм буде властивий представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна жертвувати собою заради інших.

Рак

Раки з упевненістю можуть сказати про себе, що «жертовність» – це їхнє друге ім'я: представники цього знака завжди живуть для інших і не бачать у цьому нічого незвичайного. Але тим часом їм не варто жертвувати своїми інтересами заради інших – вони однаково цього не оцінять.

Лев

Леви, незважаючи на властивий їм егоїзм, здатні і на самопожертву, в якій вони – як і у будь-якому іншому прояві своєї натури – не бачать кордонів. Цими днями зірки таки радять їм думати насамперед про себе – саме так вони зможуть допомогти іншим.

Козоріг

Козороги приховують свої емоції, а тому здаються людьми, геть-чисто позбавленими емпатії, що насправді не так. Представники знака таємно від усіх не лише переймаються за інших, а й жертвують заради цього власними інтересами, що цими днями безглуздо – їхня жертва нікому не знадобиться.

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