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Три знаки ходіаку, яким цими днями не можна нічим жертвувати заради інших

Три знаки ходіаку, яким цими днями не можна нічим жертвувати заради інших

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, вважається часом духовного вдосконалення і навіть переродження, яке чекає навіть на представників найматеріалістичніших і прагматичних знаків. Одним із таких моментів стане відмова від егоїзму на користь альтруїзму та бажання облагодіювати весь світ.

Цими днями, 25 і 26 червня, альтруїзм буде властивий представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна жертвувати собою заради інших.

Рак

Раки з упевненістю можуть сказати про себе, що «жертовність» – це їхнє друге ім'я: представники цього знака завжди живуть для інших і не бачать у цьому нічого незвичайного. Але тим часом їм не варто жертвувати своїми інтересами заради інших – вони однаково цього не оцінять.

Лев

Леви, незважаючи на властивий їм егоїзм, здатні і на самопожертву, в якій вони – як і у будь-якому іншому прояві своєї натури – не бачать кордонів. Цими днями зірки таки радять їм думати насамперед про себе – саме так вони зможуть допомогти іншим.

Козоріг

Козороги приховують свої емоції, а тому здаються людьми, геть-чисто позбавленими емпатії, що насправді не так. Представники знака таємно від усіх не лише переймаються за інших, а й жертвують заради цього власними інтересами, що цими днями безглуздо – їхня жертва нікому не знадобиться.

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