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Три знаки зодіаку, яким цими днями не можна нікому заздрити

Три знаки зодіаку, яким цими днями не можна нікому заздрити

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, створює сприятливі умови для початку будь-яких нових справ – вдасться зробити те, що ще вчора здавалося неможливим. Єдине, що може завадити людині досягти мети, – це заздрість та недоброзичливе ставлення до інших людей.

Цими днями, 29 лютого і 1 березня, по-доброму необхідно ставитися до оточення представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо уникати злості та заздрощів.

Близнята

Близнята — не найбільш заздрісний знак зодіаку, але сказати, що це почуття взагалі їм невластиве, теж не можна. Іноді – ось як цими днями – їм починає здаватися, що інші мають щось таке, чого вони не мають. Найприкріше, що на заздрість вони витратять сили, які б допомогли їм отримати бажане.

Діва

Дів, як правило, до заздрощів підштовхує їхній перфекціонізм: вони впевнені, що все найкраще має бути тільки у них. Ну, а оскільки так виходить далеко не завжди, представники знака заздрять більш щасливим – як їм здається – людям, які цими днями – на піку емоцій – можуть нагрубити їм.

Риби

Риби понад усе цінують щастя в особистому житті – тим, у кого воно складається краще, представники знака заздрять настільки сильно, що навіть не приховують цього. Цими днями навіть плітки про те, що у когось із їхніх знайомих розпочався бурхливий роман, можуть – у буквальному значенні слова – позбавити їх спокою, сну та апетиту.

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