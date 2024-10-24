Три знаки зодіаку, яким цими днями не варто зраджувати своїх других половинок

23-й місячний день, який затягнеться на дві календарні доби, часто випробовує людину на міцність, «підсовуючи» їй масу випробувань. Спокуса може набути будь-якого образу — від зайвого шматочка торта до нового вбрання, яке неодмінно потрібно купити, спустошивши свій гаманець. Але найнебезпечнішими є спокуси, пов'язані з близькими та коханими людьми, – тут можливі прикрі сварки та конфлікти.

Цими днями, 24 і 25 жовтня, побоюватися конфліктів із близькими людьми, необхідно побоюватися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано зраджувати своїх других половинок.

Телець

Тельців на такий непристойний вчинок як зрада може штовхнути поважна – як на їхню думку – причина, якою стане зустріч зі старим – можливо, навіть першим – коханням. Ось тільки навряд і друга половинка оцінить їхній романтизм – скандал може вийти більш ніж серйозним.

Рак

Раки зраджують своїх других половинок дуже рідко, але щоразу такий «похід наліво» має для них більш ніж серйозні наслідки. Нинішні дні винятком не стануть: кохана людина якимось чином дізнається про їхній гріх, і ніхто не знає, до чого це призведе.

Терези

Терезів найчастіше губить їхня неможливість визначитися, чого вони насправді хочуть, що й змушує їх метатися від одного партнера до іншого. Але коли останні – ось як цими днями – дізнаються про існування одне одного, представникам знака точно не позаздриш.

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