Три знаки зодіаку, яким цими днями небажано займатися важливими справами

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, дає змогу отримати нові знання – як про світ, так і про себе. У людей з'являються нові здібності — зокрема і екстрасенсорні, які дозволяють розібратися в найстаріших і непростих питаннях, що зависли. Не варто займатися важливими справами та ухвалювати серйозні рішення – ці дні для них несприятливі.

Цими днями, 23 і 24 січня, займатися важливими справами не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке проведення часу особливо небажане.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам цими днями захочеться обов'язково щось робити з почуття суперечності – представники знака часто йдуть наперекір загальним правилам, навіть якщо це стосується такої, на їхній погляд, ефемерної речі, як енергетика місячної доби. Цими днями – особливо у понеділок – якась внутрішня сила може наполегливо підштовхуватиме представників знака до вирішення важливих питань, і їм важко їй протистояти. Тим не менш, їм необхідно це зробити, якщо, звичайно, вони не хочуть завалити всі свої справи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які й хвилини не можуть просидіти склавши руки, необхідність відмовитись від будь-якої роботи дасться нелегко – у них навіть може початися трудоголічне "ламання", під час якого вони будуть мучитися своїм неробством. Але через нетривалий час вони відчують, що байдикування – це не так вже й погано, принаймні протягом цього – порожнього – часу можна відпочити і відновити сили для подальших професійних подвигів.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – особливо ті з них, чия діяльність пов'язана з творчістю, залишившись цими днями без заняття, можуть відчайдушно нудьгувати – натхнення, яке на них нарине, шукатиме виходу, і впоратися з ним виявиться не так вже й просто. І тут представникам знака важливо згадати, що крім грандіозних проєктів, які вони собі намітили, є ще й повсякденні, рутинні, проте необхідні справи – чому б не зайнятися ними?

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