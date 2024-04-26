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Три знаки зодіаку, яким цими днями необхідно відмовитися від алкогольних напоїв

Три знаки зодіаку, яким цими днями необхідно відмовитися від алкогольних напоїв

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

19 день місячного календаря, який триватиме майже дві календарні доби, вважається одним із найнегативніших. Його символ — павутиння — говорить про те, що в такий час дуже легко потрапити до тенет недоброзичливих, а іноді й відверто ворожих людей — як у переносному, так і в прямому значенні — ставши жертвою шахраїв. Необхідно уникати факторів, які послаблюють захисні – передусім моральні – сили організму, насамперед це стосується приймання алкогольних напоїв.

Цими днями, 26 та 27 квітня, обережно споживати алкогольні напої необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно і зовсім від них відмовитися.

Телець

Тельці часто бездіють через властиві їм – природні – лінощі, але під дією тригера, яким цими днями стане алкоголь, цілком здатні зірватися з «ланцюга» і пучтитися берега, про що згодом доведеться пошкодувати – можливо, краще відмовитися від міцних напоїв?

Діва

Діви, мабуть, найстриманіший знак зодіаку, контролюють себе в будь-якій ситуації, але – внаслідок приймання алкоголю – їм відмовляють внутрішні гальма, і вони стають здатними на найнесподіваніші вчинки – передусім дзвінки колишнім та несподівані зізнання.

Стрілець

Стрільці – найактивніший знак зодіакального кола – вони діють рішуче, але часто зовсім безглуздо, бо заздалегідь не продумали свої вчинки. Цими днями – під впливом алкоголю – ці їхні якості збільшаться у рази, тому вони можуть вагомо наламати дров.

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