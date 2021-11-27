Три знаки зодіаку, яким цими днями необхідно зайнятися творчістю

24-й місячний день, який триватиме майже дві доби, сприятливий якщо не у всіх, то у багатьох сенсах. Навколишні люди будуть сповнені добродушністю та бажанням допомогти, тому – зрозуміло, у разі потреби – можна скористатися їхнім добрим ставленням. Вільний час — а його вихідними буде достатньо — бажано присвятити улюбленому заняттю, особливо якщо воно пов'язане з творчістю.

Цими днями, 27 та 28 листопада, зайнятися творчістю рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть досягти у ньому особливих успіхів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам – особливо тим, хто давно хотів серйозно зайнятися в'язанням – час зробити перший важливий крок на шляху освоєння цієї премудрості. На власний подив, вони досить швидко набудуть необхідні навички, а там недовго буде і до створення першого – створеного своїми руками – шедевра. Можливо, в ньому і не можна буде вийти на подіум, але подруги та колеги точно запитуватимуть представників знака, де вони купили таку оригінальну річ.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви категорично не погодяться з тими, хто вважає кулінарію полем докладання талантів – передусім творчих. Сьогодні представники знака матиме можливість довести свою правоту не на словах, а на ділі. Представники знака завжди проводять на кухні багато часу, але цього разу у них буде цілих два дні, тому вони зможуть створити справжні кулінарні шедеври, які оцінять їхні близькі та друзі, яких має сенс запросити на дегустацію.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, що обожнюють святкувати Новий рік і Різдво, вже продумують, як прикрасити інтер'єр свого будинку, щоб урочистість стала незабутньою. Зірки радять їм замість передсвяткового шопінгу виготовити щось – наприклад, свічник, інтер'єрну ляльку чи ялинкові іграшки – своїми руками. Якщо представники знака не мають необхідних навичок, дороговказ можна знайти в Інтернеті, а результат дасть їм привід для гордості.

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