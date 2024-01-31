Три знаки зодіаку, яким цими днями потрібно бути обережними у висловлюваннях

У 21-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, Місяць та зірки дарують людині масу енергії, яку необхідно контролювати, оскільки, вирвавшись з-під контролю, вона може стати причиною серйозних неприємностей. Особливо важливо бути уважним до того, що кажеш: необережні слова можуть розладнати стосунки з кимось із оточення.

Цими днями, 31 січня та 1 лютого, контролювати себе необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно бути особливо обережними у висловлюваннях.

Близнята

Близнята рідко перебувають у злагоді навіть самі з собою, а про оточення годі й говорити. Сьогодні вони можуть серйозно образити когось із близьких або друзів тим, що за один день повністю змінять свій погляд на важливий для співрозмовника предмет – можливо, має сенс хоча б промовчати про це.

Діва

Діви рідко мають на меті образити когось із близьких їм людей, як правило, це виходить ненавмисно, коли представники знака втрачають над собою контроль. Щось подібне може статися у ці два дні: перебір емоцій цілком може призвести до того, що вони не встигнуть зрозуміти, що сказали, і скривдять співрозмовника.

Водолій

Водолії рідко ускладнюють себе роздумами про те, як їхнє «слово відгукнеться»: вони говорять те, що думають, і пишаються тим, що, як їм здається, нікого не обдурюють. Цими днями вони можуть перевершити самі себе: через відсутність контролю вони наговорять того, за що згодом доведеться перепрошувати.

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