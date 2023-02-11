Три знаки зодіаку, яким цими днями потрібно навчитися чогось нового

22-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, вважається часом нових знань, які вбираються мозком як вода в губку, тому якщо існує необхідність щось вивчити або підтягнути вже наявні знання, кращого часу не знайти. Також дасть про себе знати інтуїція, яка допоможе знайти відповідь на запитання, яке тривалий час вважалося безнадійним і нерозв'язним.

Цими днями, 11-12 лютого, навчитися чогось нового рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них ці знання виявляться життєво необхідними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята в цей час відчують потяг до нових знань із любові до мистецтва – у прямому значенні цього слова. Цими вихідними їм вдасться записатися на мистецтвознавчі курси, присвячені історії музики чи живопису. Жодної практичної користі для представників знака вони не принесуть, але дадуть масу задоволення, а це вже чимало – вагомий привід для того, щоб присвятити заняттю два дні.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не так часто відчувають потяг до нових знань – самовпевненість представників цього знака дає їм привід думати, що вони й так уже багато вчилися і краще за інших знають усе, що їм потрібно. Але нинішні вихідні стануть винятком із правила: дізнавшись, що можуть обійняти нову посаду, вони терміново вирішуватимуть "підкачати" свої професійні та інтелектуальні м'язи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці використовують будь-яку можливість для того, щоб дізнатися про щось нове – дай волю представникам цього знака, так вони все життя навчатимуться і складатимуть іспити. Тому вони охоче погодяться на пропозицію когось із друзів записатися на курси, які дозволять освоїти нову професію. Нині, на їхню думку, нові навички – а заразом і нова робота – нікому не завадять.

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