Три знаки Зодіаку, яким у ці дні потрібно відмовитись від будь-яких зустрічей

19 місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, небезпечний з енергетичної точки зору, конфлікти в цей час виникають з нічого – буквально на порожньому місці. Саме тому від спілкування з тими, хто нам дорогий, краще відмовитись – особливо це стосується рідних та друзів.

У ці дні, 18-19 березня, спілкуватися з близькими та друзями небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них потрібно відмовитися від будь-яких зустрічей.

Телець

Тільці, відомі своєю запізнілою запальністю, можуть бути небезпечними для оточуючих, саме тому їм небажано сьогодні зустрічатися з тими, ким вони дорожать – це може призвести до конфлікту аж до розриву відносин, не варто до цього доводити.

Скорпіон

Скорпіони навряд чи зможуть утриматися від того, щоб сказати близькій людині якусь шпильку. Причому, якщо запитати їх, навіщо вони це зробили, у відповідь можна буде почути, що такі – образливі – слова не більше ніж жарт, який, на жаль, матиме серйозні наслідки.

Козеріг

Козероги, як відомо, і самі жартувати не люблять, і іншим не дають, і сьогодні вони в цьому своєму вмінні досягнуть успіху. Будь-яку спробу зістріти, що виходить від оточуючих, вони прийматимуть у багнети, що навряд чи сподобається тим, хто знаходиться поруч – насамперед, їхнім друзям та близьким.

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