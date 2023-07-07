Три знаки зодіаку, яким цими днями потрібно виправляти помилки

20-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, має в астрологів репутацію містичного – у цей час своє життя можна побачити збоку, ніби з висоти пташиного польоту. Таким чином можна зрозуміти, що було зроблено правильно, а в чому припущені помилки, а заразом і виправити останні.

Цими днями, 7 та 8 липня, виправляти скоєні раніше помилки рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно звернути на них особливу увагу.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – з великою ймовірністю – незважаючи на те, що один із цих днів випадає на вихідний, отримають можливість зайнятися роботою своєї мрії. Щоправда, для цього їм спочатку необхідно буде підчистити "хвости", які тягнуться з попереднього місця діяльності, інакше на новому вони зроблять ті ж помилки, а отже, справлять на начальство не найкраще враження.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, що є найкреативнішим знаком зодіаку, зможуть "народити" кілька креативних ідей, які допоможуть їм просунутися кар'єрними сходами. Єдине, про що просять їхні зірки, – дати їм "відлежатися" хоча б кілька днів, тоді представникам знака вдасться не припуститися тих прикрих помилок, від яких вони постраждали в минулому.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які можуть дізнатися щось неприємне про своїх знайомих і навіть друзів, яким вони довіряли повністю, варто ретельно проаналізувати стосунки з цими людьми. Так їм вдасться з'ясувати, які помилки вони зробили, щоб не повторювати їх надалі, ну а з цими, на жаль, доведеться розлучитися — найімовірніше, залагодити наявні розбіжності вже не вдасться.

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