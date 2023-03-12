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Три знаки зодіаку, яким цими днями потрібно зробити перший крок на шляху до досягнення мети

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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181
Час на прочитання
2 хв
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Три знаки зодіаку, яким цими днями потрібно зробити перший крок на шляху до досягнення мети

Фото: Credits

21-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – один із найактивніших у всьому місячному циклі, коли цінуються рішучі дії та креативний підхід до вирішення будь-яких питань – як професійної, так і особистої властивості. І якщо неділя ідеально підходить для всебічної підготовки до роботи, то в понеділок можна – і потрібно – діяти, тоді можна буде отримати бажаний результат. Головне, зробити перший і найважливіший крок на шляху до його досягнення.

Цими днями, 12 та 13 березня, зробити перший крок у важливій справі необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них він просто необхідний.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, як і інші вогняні знаки зодіаку, від нерішучості не страждають – вони вміють діяти швидко і, що дуже важливо, обдумано, що допомагає уникнути фальстарту: кожен їх удар незмінно влучає в ціль. Цими днями представникам знака важливо не запізнитися з першим кроком на шляху до досягнення поставленої мети – наступного шансу, найімовірніше, доведеться очікувати досить довго.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які нічого не роблять без тривалого розгойдування, цими днями необхідно опанувати себе і прийти до внутрішньої рівноваги, яка дозволить їм не кидатися з боку в бік, а цілеспрямовано діяти. Таким чином вони – на свій великий подив – за два дні зможуть зробити те, на що раніше витрачався щонайменше тиждень.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, незважаючи на свою працьовитість, мають один серйозний недолік – відсутність креативу. Вони не дуже люблять творчість, тому впевнені, що в їхній роботі вона не стане в пригоді – лише відверне їх від справи. Сьогоднішні дні наче спеціально створені для того, щоб представники знака використовували креатив: виявляється, з ним все можна зробити більше і швидше.

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Дата публікації
Перегляди
181
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