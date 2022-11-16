Три знаки зодіаку, яким у ці дні треба вирішувати грандіозні завдання

23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, несе з собою потужний потік енергії, який не дозволяє людині розслабитися ні на хвилину: варто заґавитися, як він підхопить, закрутить, а в найнеприємнішому випадку – буквально розчавить її. Саме тому в цей час необхідно постійно діяти, і що масштабнішими будуть завдання, які поставить перед собою людина, то легше їй буде їх вирішити.

Цими днями, 16 та 17 листопада, втілювати в життя серйозні проєкти рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони мають бути по-справжньому грандіозними.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці підходять до вирішення будь-яких професійних завдань поважно і ґрунтовно: вони вважають за краще спочатку думати та прораховувати, а лише потім діяти. Однак ці дні – не час для розгойдування: їм потрібно розпочати реалізацію планів, над якими вони працювали в попередній період – зірки запевняють їх в успішності справи.

Лев (23.07 – 21.08)

Девіз Левів походить з античних часів, коли схожа на них людина полюбляла казати: "Прийшов. Побачив. Переміг". Нинішні дні особливо сприятливі для представників знака, оскільки дозволяють їм діяти, незважаючи на жодні перепони й перешкоди. Вчиняючи таким чином, вони зможуть досягти успіху, без якого, власне, і не мислять свого існування.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам потрібно припинити вагатися, зважуючи всі фактори за і проти і – нарешті! – від роздумів перейти до справи. Звісно, їх можна зрозуміти: проєкт, яким вони планують займатися, є вкрай важливим для них, тому вони не мають права на помилку. Але її й не буде, якщо, звичайно, представники знака активно діятимуть, відсунувши сумніви вбік.

Читайте також: