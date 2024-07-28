Три знаки зодіаку, яким у ці дні вдасться зрушити з мертвої точки навіть безнадійні справи

23 місячний день, який триватиме дві календарні доби, час потужного припливу місячної енергії, яка при неправильному використанні може замість користі завдати людині серйозної шкоди. Астрологи радять направити її в мирне русло — на вирішення важливих, старих і довгограючих проблем.

У ці дні, 28 і 29 липня, вирішувати проблеми, що затягнулися, можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом з них вдасться зрушити з мертвої точки навіть безнадійні справи.

Скорпіон

Скорпіонам, які давно мріють змінити місце проживання, але не знають з якого боку поступитися вирішенню цього – у наш час непростого – завдання, нарешті зможуть зрозуміти, з чого почати втілення їхньої мрії в життя, а далі залишиться тільки діяти.

Козеріг

Козероги – особливо ті з них, хто живе в очікуванні ремонту, але все не наважується зробити перший крок – знайдуть у собі сили для рішучих дій, а це вже половина справи. Енергетичного потенціалу, яким зарядить сьогодні їх Місяць, вистачить на довгу дистанцію.

Риби

Рибам – переважно тим представникам знака, які вважають, що давно переросли свою посаду, але не бояться втратити стабільність – треба перейти до активних дій. Не змінивши місце роботи зараз, коли обставини сприяють цьому, вони втратить шанс.

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