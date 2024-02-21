Три знаки зодіаку, яким у жодному разі не можна рити іншому яму

Нинішню місячну добу з повним правом можна назвати часом бумеранга, коли всі наші посили в навколишній простір будуть віддзеркалюватися швидко та симетрично. Тому необхідно ретельно продумувати кожне слово та дію, особливо якщо їхня мета – завдати комусь шкоди.

Сьогодні, 21 лютого, рити яму навіть найзліснішому ворогові не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них замишляти щось недобре особливо небезпечно.

Діва

Діви, треба віддати їм належне, не тільки люблять, а й вміють «рити іншим яму» – здається, представники знака від народження опанували це мистецтво. Але сьогодні щось може піти не так, і вони, як заведено говорити в таких випадках, самі в неї потраплять – стануть жертвою власних поганих намірів.

Стрілець

Стрільці занадто прямолінійні і щиросердні, щоб чинити комусь капості. Навіть дуже сильно образившись, вони, найімовірніше, досить швидко охолонуть, та й витрачати сили і час на підстуи їм просто ліньки, так що рити будь-кому яму вони точно не будуть — противники можуть їх не побоюватися.

Риби

Рибам сьогодні особливо небажано виношувати недобрі плани щодо будь-кого, оскільки результат, м'яко кажучи, викличе у них подив. Найімовірніше, всі їхні старання призведуть до прямо протилежного ефекту – "противник" зможе отримати вигоду від "виритої ями".

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